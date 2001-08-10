Педагоги из России и Китая обсудят практику семейного туризма в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский сад «Матрешка» представит свой успешный проект «Семейный туризм» на предстоящем Южно-Сахалинском образовательном форуме (ЮСОФ). Руководитель проекта, инструктор по физической культуре Данил Титов, проведет для гостей форума практический двухчасовой поход по экологической тропе, демонстрируя эффективную форму дополнительного образования.

Проект, который зародился в 2021 году, значительно вырос за четыре года: если раньше в походах участвовало 30-40 человек, то сейчас каждое мероприятие собирает свыше ста участников из Южно-Сахалинска, Анивского, Корсаковского и Долинского районов. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, за плечами команды уже 26 походов по восьми постоянным маршрутам, включающим экотропы «Горного воздуха» и восхождение на гору Лягушка.

Особенность проекта заключается в сюжетной подаче — организаторы превращают каждый поход в тематическое приключение, приуроченное к государственным праздникам или народным традициям. Это позволяет гармонично совмещать физическую активность с образовательной составляющей, реализуя принцип «расшколивания» — образования вне стен учреждения.

Проект «Семейный туризм» уже получил широкое признание: он стал лауреатом конкурса «Здоровые города», а в 2022 году получил статус региональной инновационной площадки. Сам Данил Титов представлял инициативу на всероссийских конкурсах «Педагогический дебют» и «Воспитатель года». В этом году форум впервые приобретет международный статус — к участию присоединятся коллеги из Китайской Народной Республики для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками.

Южно-Сахалинский образовательный форум пройдет с 15 по 20 сентября и соберет представителей педагогического сообщества со всей Сахалинской области и других регионов России. Администрация города и лично мэр Сергей Надсадин уделяют особое внимание развитию системы образования, поддерживая реализацию инициатив национального проекта «Молодежь и дети».