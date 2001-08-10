Мэр Южно-Сахалинска поручил привлечь недобросовестную УК к ответственности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин потребовал немедленно устранить многолетнюю проблему с затоплением подвала в доме №48 на улице Есенина. Глава города назвал бездействие управляющей компании «Аврора» вопиющим и поручил привлечь недобросовестную организацию к ответственности.
Поводом для резкой реакции стали жалобы жителей, которые годами безуспешно боролись с сыростью и затоплением в подвале. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, после коллективного обращения граждан администрация города и представители Общероссийского народного фронта провели совместный выезд и поставили перед УК задачу до 23 августа полностью убрать помещения и установить входную дверь.
Сегодня по поручению мэра комиссия департамента городского хозяйства повторно выехала на место. Директор департамента Евгений Золотов сообщил, что подтопление сейчас не происходит, а УК частично вынесла мусор и ведет просушку. Однако в двух отсеках осталась вода, которую необходимо удалить опилками с последующей выемкой ила и мусора. Администрация проведет повторную проверку на следующей неделе для оценки результатов.
После вмешательства властей управляющая компания временно приварила дверь, закрыв доступ в подвал. В начале недели рабочие установят петли и замок для нормальной эксплуатации. Житель дома Сергей Калинин подтвердил, что сдвиги появились только после подключения администрации города. Общероссийский народный фронт уже направил обращение в прокуратуру, а городские власти готовят материалы для передачи в Государственную жилищную инспекцию для привлечения УК «Аврора» к административной ответственности.
