Выставка "Дальневосточный финал" откроется в парке "Россия – Моя история" в Южно-Сахалинске
Мультимедийная выставка "Дальневосточный финал. От войны к миру" (6+) откроется в южно-сахалинском историческом парке "Россия — Моя история". Она приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы и стартует 2 сентября в честь дня триумфа над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Ожидается, что в день открытия на выставку придет 27-миллионный посетитель проекта "Россия-Моя история", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на организаторов.
Спустя 80 лет после завершения Советско-японской войны в рамках выставочного проекта "Дальневосточный финал. От войны к миру" будут представлены новые, в том числе рассекреченные документы и фотографии по истории завершающего этапа Второй мировой войны.
Как рассказал Иван Есин, руководитель исторического парка "Россия — Моя история", управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов (оператор проекта "Россия-Моя история" в стране) планирование выставки с парком "Россия — Моя история" в Южно-Сахалинске началось около года назад.
"Советско-японская война в августе 1945 года остается малоизвестной для большинства россиян, поэтому подобные выставочные проекты являются хорошим примером популяризации истории этого периода", — отметил Иван Есин, подчеркнув, что при подготовке экспозиции ориентир был на думающую молодежь.
Подготовленная мультимедийная экспозиция — результат серьезной научно-исследовательской работы на протяжении всего текущего года сотрудников проекта "Россия-Моя история" и Музейно-мемориального комплекса "Победа" в Южно-Сахалинске. Они переработали огромный массив архивных документов, узнали массу редких фактов, которые и легли в основу экспозиции.
Кроме того, в работе над выставкой использовались рассекреченные архивные документы по заключительному этапу Второй мировой войны, предоставленные Министерством иностранных дел РФ. Среди документов есть телеграммы Вячеслава Молотова, телеграммы послам в Лондон и Токио, документы о целях и задачах войны с Японией, соглашения по вопросам Дальнего Востока, акты о капитуляции Японии и многое другое.
Мультимедийная выставка "Дальневосточный финал. От войны к миру" состоит из 2 тематических комплексов и 22 разделов. Она отображает полную хронологию войны. На более чем 1200 кв. метрах размещены залы: "Международные конференции", "Предпосылки участия Советского Союза в войне против Японии", "Маньчжурская наступательная операция", "Десантные операции на Корейском полуострове", "Преступления японского милитаризма", "Капитуляция Японии. Парад Победы в Харбине", "Токийский, Хабаровский процессы", "Медики на завершающем этапе Второй мировой", "Курильская десантная операция", "Южно-Сахалинская наступательная операция", "Острова сильных людей", "Зал Героев" и др.
В отдельно построенном закрытом кинотеатре планируется показ фильма "Отряд 731" (18+), рассказывающего о биологических опытах над людьми японского спецподразделения "Отряд 731" во время Второй мировой войны. Как признаются организаторы, показанные в фильме нечеловеческие зверства над людьми, что пришлось ограничить доступ зрителей по возрасту.
Специально для выставки созданы компьютерные игры, викторины, интерактивные приложения, декорации, художественно и дизайнерское оформление пространств, а также иммерсивные объекты и зоны для погружения в ключевые моменты проекта, использованы новейшие музейные технологии, анимации, созданы зоны реконструкций, например, военный госпиталь и переход границы на Сахалине.
Организаторы отмечают, что мультимедийная выставка "Дальневосточный финал. От войны к миру" рассчитана на широкую аудиторию, а особенно будет интересна ученым, педагогам, студентам и школьникам.
Отметим, выставочный проект создан при поддержке Министерства просвещения РФ, правительства Сахалинской области, министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети".
Напомним, за двенадцать лет просветительской деятельности Фонд Гуманитарных Проектов открыл 26 мультимедийных исторических парков "Россия — Моя история". Сеть центров охватывает крупные российские города от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, от Махачкалы до Якутска, в том числе в воссоединенных регионах, в Мелитополе и Луганске. Проект "Россия — Моя история" входит в ТОП-3 самых известных музеев (рейтинг системы аналитики социальных сетей и СМИ "Медиалогия") и привлекает миллионы зрителей по всей стране.
В 2025 году по поручению Президента РФ Владимира Путина проект "Россия — Моя история" стал частью нацпроекта "Молодежь и дети" федерального проекта "Мы вместе", реализация которого продлится до 2030 года. В рамках нацпроекта в течение года выставочный проект "Романовы", входящий в комплекс основных экспозиций исторических парков, проходит реэкспозиция. Гостей обновленных мультимедийных залов встретят новые игровые механики, актуальные научные и популярные исторические сюжеты и факты, познавательные викторины для школьников, купольные и панорамные залы с новым контентом; карты, хронологические ленты и обновленная визуальная инфографика предстанут в ярком оформлении с использованием СGI-графики.
