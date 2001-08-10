"РВК-Сахалин" проведет масштабную промывку сетей в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

планировочного района. С пятницы по четверг включительно с утра и до обеда промывкой центральных трубопроводов будут заниматься специалисты водоканала. После этого промывку внутридомовых сетей должны осуществить управляющие компании.

Промывка сетей необходима для обеспечения чистоты труб и нормативного давления в системе. В июле здесь промыли 4 км сетей.

График промывки:

25.08.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:

Ул. Бориса Полевого 2к7, 2к6, 2к5, 2к4, 2к3, 2к2, 2к1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Байкальская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Байкальская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Ул. Крымская 30;

Ул. 1-я Московская 27

26.08.2025 г. - с 09:30 работы будут вестись по адресам:

Ул. Байкальская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Ул. Крымская 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 29, 31-А, 31

27.08.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:

Ул. Крымская 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Ул. 1-я Московская 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Ул. Большая Полянка 2, 2-А, 4, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9-А, 9, 10, 10-А;

Ул. Герасима Шебунина 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 9-А

28.08.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:

Ул. Монетная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

Ул. Нежинская 2;

пер. Алых Роз 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 11-А;

ул. Рассветная 10, 10-А;

ул. Ближняя 2, 4, 6;

ул. Ударная 46, 48, 50.

Промывка будет сопряжена с ограничениями водоснабжения. «РВК-Сахалин» просит жителей отнестись к этому с пониманием – это необходимо для производственного процесса. В микрорайон будет обеспечен подвоз воды по графику:

25.08.25 г. – 14.30 час – ул.Байкальская,1 – ул.Б.Полевого,2

15.00 час – ул.Байкальская,5 – ул.Б.Полевого,6

15.30 час – ул.Байкальская,9 – ул.Б.Полевого,10

16.00 час – ул.Байкальская,13 – ул.Б.Полевого,14

16.30 час – ул.1-я Московская,27 – ул.Крымская,30

26.08.25 г. - 14.30 час – ул.Байкальская,6 – ул.Крымская,7

15.00 час – ул.Байкальская,10 – ул.Крымская,11

15.30 час – ул.Байкальская,14 – ул.Крымская,15

16.00 час – ул.Байкальская,18 – ул.Крымская,19

16.30 час – ул.Байкальская,22 – ул.Крымская,23

17.00 час – ул.Байкальская,26 – ул.Крымская,27

27.08.25 г. - 14.30 час – ул. 1-я Московская,9 – ул.Крымская,12

15.00 час – ул. 1-я Московская,17 – ул.Крымская,20

15.30 час – ул. 1-я Московская,19 – ул.Крымская,22

16.00 час – ул. 1-я Московская,23 – ул.Крымская,26

16.30 час – ул.Б.Полянка,8 – 10

17.00 час – ул.Г.Шебунина,3а – 5а

28.08.25 г. – 14.30 – ул.Монетная,2

15.00 – ул.Монетная,6

15.30 – ул.Монетная,10

16.00 – пер.Алых роз,11а - 11

16.30 – пер.Алых роз,9а – 9

17.00 – пер.Алых роз,7а – 7.