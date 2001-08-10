"РВК-Сахалин" проведет масштабную промывку сетей в Дальнем
планировочного района. С пятницы по четверг включительно с утра и до обеда промывкой центральных трубопроводов будут заниматься специалисты водоканала. После этого промывку внутридомовых сетей должны осуществить управляющие компании.
Промывка сетей необходима для обеспечения чистоты труб и нормативного давления в системе. В июле здесь промыли 4 км сетей.
График промывки:
25.08.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:
- Ул. Бориса Полевого 2к7, 2к6, 2к5, 2к4, 2к3, 2к2, 2к1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Байкальская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- Ул. Крымская 30;
- Ул. 1-я Московская 27
26.08.2025 г. - с 09:30 работы будут вестись по адресам:
- Ул. Байкальская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
- Ул. Крымская 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 29, 31-А, 31
27.08.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:
- Ул. Крымская 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- Ул. 1-я Московская 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- Ул. Большая Полянка 2, 2-А, 4, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9-А, 9, 10, 10-А;
- Ул. Герасима Шебунина 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 9-А
28.08.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:
- Ул. Монетная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Ул. Нежинская 2;
- пер. Алых Роз 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 11-А;
- ул. Рассветная 10, 10-А;
- ул. Ближняя 2, 4, 6;
- ул. Ударная 46, 48, 50.
Промывка будет сопряжена с ограничениями водоснабжения. «РВК-Сахалин» просит жителей отнестись к этому с пониманием – это необходимо для производственного процесса. В микрорайон будет обеспечен подвоз воды по графику:
25.08.25 г. – 14.30 час – ул.Байкальская,1 – ул.Б.Полевого,2
15.00 час – ул.Байкальская,5 – ул.Б.Полевого,6
15.30 час – ул.Байкальская,9 – ул.Б.Полевого,10
16.00 час – ул.Байкальская,13 – ул.Б.Полевого,14
16.30 час – ул.1-я Московская,27 – ул.Крымская,30
26.08.25 г. - 14.30 час – ул.Байкальская,6 – ул.Крымская,7
15.00 час – ул.Байкальская,10 – ул.Крымская,11
15.30 час – ул.Байкальская,14 – ул.Крымская,15
16.00 час – ул.Байкальская,18 – ул.Крымская,19
16.30 час – ул.Байкальская,22 – ул.Крымская,23
17.00 час – ул.Байкальская,26 – ул.Крымская,27
27.08.25 г. - 14.30 час – ул. 1-я Московская,9 – ул.Крымская,12
15.00 час – ул. 1-я Московская,17 – ул.Крымская,20
15.30 час – ул. 1-я Московская,19 – ул.Крымская,22
16.00 час – ул. 1-я Московская,23 – ул.Крымская,26
16.30 час – ул.Б.Полянка,8 – 10
17.00 час – ул.Г.Шебунина,3а – 5а
28.08.25 г. – 14.30 – ул.Монетная,2
15.00 – ул.Монетная,6
15.30 – ул.Монетная,10
16.00 – пер.Алых роз,11а - 11
16.30 – пер.Алых роз,9а – 9
17.00 – пер.Алых роз,7а – 7.
