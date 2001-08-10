Стало известно об атмосферной и городской программах форума "ОстроVа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До старта форума остается чуть больше месяца. Организаторы мероприятия уже поделились деталями образовательной программы. Сегодня стало известно об атмосферной и городской программах "ОстроVов".
В этом году программа Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.Форумы будет разделена на две части: атмосферную и городскую. Атмосферная программа ориентирована на знакомство участников с регионом, проведение экскурсий, выезд на море, участие в мастер-классах и общение с ведущими экспертами из различных отраслей.
"Например, ребята из направления школьников познакомятся с руководителем программ телеканала "Москва 24", телеведущим, медиатеоретиком Андреем Ворониным, спортивным комментатором Первого канала Павлом Занозиным, артисткой балета, режиссёром спортивных мероприятий Анитой Пудиковой. Это еще не все эксперты, которые к нам приедут. Мы до сих пор продолжаем процесс согласования. К нам точно прилетит кто-то из известных олимпийских чемпионов", - рассказала руководитель направления для школьников Татьяна Манакова.
Городская программа для жителей и гостей города стартует 28 сентября. Она расположится на площадке "Городской симфонии" - это территория от Чеховского центра до краеведческого музея. Творческие и образовательные мастер-классы, кинопоказы, выступления творческих коллективов будут открыты для всех желающих.
"Уже не первый год программа форума "ОстроVа" сформирована таким образом, чтобы стать её участником мог каждый желающий. В прошлом году работала площадка в парке. В позапрошлом году мы переместились в центр города. Для нас важно, чтобы город тоже стал частью нашего события. Приедет много интересных спикеров, экспертов. Они проведут встречи с жителями. Мы составим расписание и опубликуем график ближе к началу форума", - поделилась руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.
Помимо атмосферной, участников ждёт программа по профессиональному развитию. У них будет возможность сформировать сообщество молодёжных советов предприятий региона, войти в кадровый резерв и получить карьерные консультации.
Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" в 2025 году будет включать следующие профильные направления: туризм, нефть и газ, строительство, медицина, авиация, энергетика, водород, беспилотное производство, наука, спорт, искусство.
Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.Форумы пройдёт в Южно-Сахалинске с 28 сентября по 5 октября. Регистрация на форум уже завершена - 6669 молодых людей подали заявки из разных регионов страны. Всего на Сахалине соберётся около 620 человек, включая участников, волонтёров, экспертов и организаторов. Форум проводится по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".
Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:26 Сегодня Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:03 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:43 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 18 пьяных и лишенных прав водителей
10:50 Сегодня Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
13:24 15 Августа Проезд по участку ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на два дня
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:50 Сегодня Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 Вчера Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
- 10:05 20 Августа Сахалинские семьи направили более 71 миллиона рублей маткапитала на образование детей
- 10:32 19 Августа Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?