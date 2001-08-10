Стало известно об атмосферной и городской программах форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До старта форума остается чуть больше месяца. Организаторы мероприятия уже поделились деталями образовательной программы. Сегодня стало известно об атмосферной и городской программах "ОстроVов".

В этом году программа Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.Форумы будет разделена на две части: атмосферную и городскую. Атмосферная программа ориентирована на знакомство участников с регионом, проведение экскурсий, выезд на море, участие в мастер-классах и общение с ведущими экспертами из различных отраслей.

"Например, ребята из направления школьников познакомятся с руководителем программ телеканала "Москва 24", телеведущим, медиатеоретиком Андреем Ворониным, спортивным комментатором Первого канала Павлом Занозиным, артисткой балета, режиссёром спортивных мероприятий Анитой Пудиковой. Это еще не все эксперты, которые к нам приедут. Мы до сих пор продолжаем процесс согласования. К нам точно прилетит кто-то из известных олимпийских чемпионов", - рассказала руководитель направления для школьников Татьяна Манакова.

Городская программа для жителей и гостей города стартует 28 сентября. Она расположится на площадке "Городской симфонии" - это территория от Чеховского центра до краеведческого музея. Творческие и образовательные мастер-классы, кинопоказы, выступления творческих коллективов будут открыты для всех желающих.

"Уже не первый год программа форума "ОстроVа" сформирована таким образом, чтобы стать её участником мог каждый желающий. В прошлом году работала площадка в парке. В позапрошлом году мы переместились в центр города. Для нас важно, чтобы город тоже стал частью нашего события. Приедет много интересных спикеров, экспертов. Они проведут встречи с жителями. Мы составим расписание и опубликуем график ближе к началу форума", - поделилась руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Помимо атмосферной, участников ждёт программа по профессиональному развитию. У них будет возможность сформировать сообщество молодёжных советов предприятий региона, войти в кадровый резерв и получить карьерные консультации.

Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" в 2025 году будет включать следующие профильные направления: туризм, нефть и газ, строительство, медицина, авиация, энергетика, водород, беспилотное производство, наука, спорт, искусство.

Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.Форумы пройдёт в Южно-Сахалинске с 28 сентября по 5 октября. Регистрация на форум уже завершена - 6669 молодых людей подали заявки из разных регионов страны. Всего на Сахалине соберётся около 620 человек, включая участников, волонтёров, экспертов и организаторов. Форум проводится по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.