В Поронайске ребенку-сироте вручили ключи от квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этой неделе представители администрации Поронайска передали очередные ключи от нового жилья. В рамках реализации государственной политики по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладателем собственного жилья стал Данил Ким.

Новое жилье полностью готово для проживания: проведена современная отделка, установлены пластиковые окна, сантехника, плита, бойлер и счетчики.

"Свое жилье – это прочный фундамент, который позволит Данилу уверенно идти по жизни. Со своей стороны мы всегда готовы оказать любую помощь при необходимости. Напомню, выполнение федеральной программы контролирует губернатор Валерий Лимаренко,"- отметил Мэр Поронайского муниципального округа Сахалинской области Антон Карпуков.