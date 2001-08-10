В Поронайске ребенку-сироте вручили ключи от квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На этой неделе представители администрации Поронайска передали очередные ключи от нового жилья. В рамках реализации государственной политики по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладателем собственного жилья стал Данил Ким.
Новое жилье полностью готово для проживания: проведена современная отделка, установлены пластиковые окна, сантехника, плита, бойлер и счетчики.
"Свое жилье – это прочный фундамент, который позволит Данилу уверенно идти по жизни. Со своей стороны мы всегда готовы оказать любую помощь при необходимости. Напомню, выполнение федеральной программы контролирует губернатор Валерий Лимаренко,"- отметил Мэр Поронайского муниципального округа Сахалинской области Антон Карпуков.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
13:24 15 Августа Проезд по участку ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на два дня
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 12:31 Вчера Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
- 10:05 20 Августа Сахалинские семьи направили более 71 миллиона рублей маткапитала на образование детей
- 10:32 19 Августа Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
- 10:34 18 Августа Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?