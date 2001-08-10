В Южно-Сахалинске протестировали дошкольников на предрасположенность к спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на базе детского сада «Полянка» провели уникальное тестирование дошкольников с использованием программно-аппаратного комплекса «Стань чемпионом». Мероприятие прошло в рамках работы Центра раннего физического развития детей и реализуется в соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта до 2030 года, утвержденной правительством РФ.
Как пояснила заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш, проект решает две ключевые задачи. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта региона, комплекс помогает проводить качественный отбор спортивно одаренных детей для спортивных школ и дает родителям научно обоснованные рекомендации по выбору секции. «Это значительно повышает шансы на то, что ребенок останется в спорте и достигнет высоких результатов», — подчеркнула Ходюш.
Комплексное тестирование включает около 150 психофизиологических, антропометрических и двигательных тестов, которые проводят по специальным алгоритмам российских специалистов. По итогам проверки система определяет три наиболее подходящих вида спорта для каждого ребенка.
Заведующий детским садом «Полянка» Виктория Курчатова отметила, что выбор учреждения для пилотного проекта не случаен. Здесь уже реализуют спортивные программы «Школа мяча», начальный футбол и хоккей, а также есть собственный бассейн. Открытие центра раннего развития стало логичным продолжением работы — сейчас дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности охвачены все воспитанники от 2 до 7 лет.
