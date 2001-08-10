В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска временно ограничат движение транспорта в центре города в связи с подготовкой к празднованию 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Основные изменения затронут площадь Победы, где 22 и 25 августа пройдут репетиции парада.

Очередная тренировка участников запланирована на завтра, 22 августа. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, проезд для всего транспорта по площади Победы будет полностью закрыт с 19:00 до 22:30. В эти же дни, с 7:00 до 20:00, будет действовать запрет на парковку и остановку машин по всему периметру площади.

На время проведения репетиций городские власти скорректируют маршруты общественного транспорта. Например, автобусы маршрутов № 2ч и 2пр будут объезжать перекрытый участок по Коммунистическому проспекту. Маршруты № 7ч, 7пр, 28ч, 28пр, 34, 62 и 104 поедут по улицам Комсомольской и Пограничной, а затем вернутся на свои обычные трассы.

Полную информацию об ограничениях движения на улицах города в период подготовительных мероприятий автовладельцы могут найти на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Горожан просят заранее учитывать эти изменения при планировании поездок. О любых возможных изменениях в схемах организации дорожного движения власти обещают сообщить дополнительно.