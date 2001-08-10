В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Южно-Сахалинска временно ограничат движение транспорта в центре города в связи с подготовкой к празднованию 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Основные изменения затронут площадь Победы, где 22 и 25 августа пройдут репетиции парада.
Очередная тренировка участников запланирована на завтра, 22 августа. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, проезд для всего транспорта по площади Победы будет полностью закрыт с 19:00 до 22:30. В эти же дни, с 7:00 до 20:00, будет действовать запрет на парковку и остановку машин по всему периметру площади.
На время проведения репетиций городские власти скорректируют маршруты общественного транспорта. Например, автобусы маршрутов № 2ч и 2пр будут объезжать перекрытый участок по Коммунистическому проспекту. Маршруты № 7ч, 7пр, 28ч, 28пр, 34, 62 и 104 поедут по улицам Комсомольской и Пограничной, а затем вернутся на свои обычные трассы.
Полную информацию об ограничениях движения на улицах города в период подготовительных мероприятий автовладельцы могут найти на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Горожан просят заранее учитывать эти изменения при планировании поездок. О любых возможных изменениях в схемах организации дорожного движения власти обещают сообщить дополнительно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Сахалине и Камчатке начали поднимать затонувшие суда в рамках "Генеральной уборки"
09:49 Сегодня Сахалинка купила машину, пообещав заплатить позже, а потом продала ее и скрылась
09:20 Сегодня На Сахалине за сутки задержали 20 пьяных и лишенных прав водителей
10:01 Сегодня Пожарные ликвидировали пять возгораний на Сахалине за сутки
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
14:45 14 Августа Пропавшая у острова Монерон женщина-дайвер спасена
09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
14:40 14 Августа Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 12:31 Сегодня Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
- 10:05 Вчера Сахалинские семьи направили более 71 миллиона рублей маткапитала на образование детей
- 10:32 19 Августа Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
- 10:34 18 Августа Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?