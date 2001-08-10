Военные инструкторы учат сахалинских призывников штурмовать позиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» в Сахалинской области проходят интенсивные тактические занятия для военнослужащих, проходящих службу по призыву. Инструкторы обучают их штурмовать позиции, опорные пункты и блиндажи условного противника, используя актуальный опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Для максимального усвоения материала опытные наставники, многие из которых сами имеют боевой опыт, разбивают учебные взводы на пары и небольшие группы. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ВВО, такая методика позволяет детально отработать взаимодействие между бойцами в условиях, максимально приближенных к реальным.

Во время практических занятий боевые группы учатся продвигаться по опорному пункту, уничтожая пулемётные точки, гранатомётные расчёты и живую силу условного противника. Перед входом в излом траншеи обучающиеся бросают гранаты и производят несколько выстрелов в потенциально опасные участки. Движение по траншее стрелки отрабатывают в паре, где один солдат продвигается чуть позади и пригнувшись.

Для создания реалистичной обстановки организаторы применяют средства имитации, дымовые шашки и взрывпакеты. Окопы и блиндажи для занятий построены в точном соответствии с захваченными позициями ВСУ. Особое внимание инструкторы уделяют постоянным докладам командиру группы об обнаруженных огневых средствах, уничтоженных объектах и изменении тактической обстановки.