На Сахалине проверили более 1200 тонн красной икры на безопасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2025 года сахалинские эксперты провели масштабную проверку рыбной икры, исследовав на соответствие нормативам качества и безопасности 149 партий продукта общим весом 1,2 тысячи тонн. Все проверенные партии полностью соответствовали установленным требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Специалисты испытательной лаборатории Сахалинского филиала ФГБУ "НЦБРП" выполнили свыше 3200 исследований. Они проверили икру на содержание токсичных элементов, микробиологические и паразитологические показатели. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе филиала, наибольший объем исследований пришелся на икру минтая - специалисты проанализировали 38 партий общим весом 974,3 тонны, отобрав около 1100 проб. Также лаборатория проверила икру трески, сельди, горбуши и кеты.

Работу вели в рамках производственного контроля по обращениям предприятий-изготовителей, а также для контроля экспортных поставок. По окончании исследований эксперты направили результаты заказчикам и в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.