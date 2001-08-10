Сотрудники южно-сахалинского аэровокзала учились работать с маломобильными пассажирами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинска повысили квалификацию в области обслуживания маломобильных пассажиров. Специальный семинар для персонала, который ежемесячно сопровождает около 700 человек с особенностями здоровья, организовало министерство социальной защиты Сахалинской области.
Эксперты из камчатского Института дополнительного образования КИТ рассказали работникам служб транспортной безопасности, гостеприимства и организации перевозок о методах взаимодействия с особенными путешественниками и способах адаптации пространства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, на занятиях разобрали сложные ситуации, которые могут возникнуть при обслуживании этой категории гостей. Преподаватели на конкретных примерах объяснили, как правильно реагировать на поведение людей с инвалидностью, каких фраз избегать и как эффективно помочь при прохождении предполетных процедур.
Теоретический блок семинара посвятили изучению нормативных документов, определяющих стандарты оказания услуг и развития инфраструктуры. Начальник службы гостеприимства Елена Старовойт отметила, что аэровокзал движется в верном направлении, привлекая к тестированию новшеств самих пассажиров с особенностями здоровья. Все участники обучения получили сертификаты, которые позволят им в будущем самим обучать новых сотрудников в рамках корпоративной программы, стартующей в преддверии осенне-зимнего сезона.
