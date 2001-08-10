Тихоокеанское
09:58, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске завершен набор в клуб китайского языка "Нихао Ханьюу"

В Южно-Сахалинске завершен набор в клуб китайского языка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека прекратила запись новых участников в клуб китайского языка и культуры «Нихао Ханьюу». Администрация учреждения полностью сформировала учебную группу на текущий период.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, организаторы завершили основной набор желающих изучать язык и традиции Китая. Руководство клуба поблагодарило всех, кто проявил интерес к проекту, но не смог присоединиться к основной группе в этом наборе.

