На Сахалине и Камчатке начали поднимать затонувшие суда в рамках "Генеральной уборки"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Дальнем Востоке в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» специалисты приступили к ликвидации трех затонувших судов, представляющих потенциальную угрозу для экологии региона. Работы по подъему объектов в акваториях Сахалинской области и Камчатского края планируют завершить до конца 2025 года.
Как сообщили ТИА "Острова" в Минприроды России, подъем каждого судна требует индивидуального подхода и уникальной проектной документации. Для этого водолазы применяют несколько технологий, включая буксировку к берегу для последующей утилизации или подъем с помощью специальных понтонов, которые, заполняясь воздухом, поднимают судно с глубины. На берегу рабочие оборудуют площадки, где суда разделывают на металл и неметаллические части для дальнейшей переработки.
Особое внимание специалисты уделяют экологической безопасности процесса. Чтобы исключить риск разлива остатков топлива и нефтепродуктов, вокруг места работ они устанавливают боновые заграждения. Эти плавучие барьеры эффективно локализуют возможное загрязнение. На всех этапах работы контролируют представители капитана морского порта, Морской спасательной службы, МЧС и Росприроднадзора.
Данные операции являются частью масштабной федеральной программы. С 2025 по 2030 годы в шести субъектах Дальневосточного федерального округа планируют поднять и утилизировать 103 затонувших объекта. Работы уже идут полным ходом: к настоящему моменту рабочие завершили ликвидацию двух судов в Камчатском крае.
