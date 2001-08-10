НПФ ВТБ: более 1 млн клиентов подключились к ПДС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более миллиона клиентов НПФ ВТБ направили на программу долгосрочных сбережений 70 млрд рублей с момента запуска программы в фонде. Уже до конца августа почти 620 тыс. участников ПДС, вложившие средства в 2024 году в НПФ ВТБ, получат 15,5 млрд рублей государственного софинансирования. По данным Минфина России, всего на господдержку по ПДС государство направит почти 52 млрд рублей.

«Сегодня ПДС – самый перспективный накопительный продукт с государственным софинансированием. Он позволяет сформировать подушку безопасности на будущее, накопить на образование своим детям или на крупную покупку. Мы ожидаем, что после выплаты господдержки в августе популярность ПДС возрастет», – комментирует Андрей Осипов, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

На размер господдержки влияют взносы по ПДС, которые участники программы внесли на счета в 2024 году, а также их совокупный среднемесячный доход по данным Федеральной налоговой службы. Господдержка отобразится на счетах клиентов в течение одного рабочего дня после поступления в фонд средств из федерального бюджета.

Фото: пресс-служба ВТБ