НПФ ВТБ: более 1 млн клиентов подключились к ПДС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более миллиона клиентов НПФ ВТБ направили на программу долгосрочных сбережений 70 млрд рублей с момента запуска программы в фонде. Уже до конца августа почти 620 тыс. участников ПДС, вложившие средства в 2024 году в НПФ ВТБ, получат 15,5 млрд рублей государственного софинансирования. По данным Минфина России, всего на господдержку по ПДС государство направит почти 52 млрд рублей.
«Сегодня ПДС – самый перспективный накопительный продукт с государственным софинансированием. Он позволяет сформировать подушку безопасности на будущее, накопить на образование своим детям или на крупную покупку. Мы ожидаем, что после выплаты господдержки в августе популярность ПДС возрастет», – комментирует Андрей Осипов, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.
На размер господдержки влияют взносы по ПДС, которые участники программы внесли на счета в 2024 году, а также их совокупный среднемесячный доход по данным Федеральной налоговой службы. Господдержка отобразится на счетах клиентов в течение одного рабочего дня после поступления в фонд средств из федерального бюджета.
Фото: пресс-служба ВТБ
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
14:45 14 Августа Пропавшая у острова Монерон женщина-дайвер спасена
14:40 14 Августа Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:05 Вчера Сахалинские семьи направили более 71 миллиона рублей маткапитала на образование детей
- 10:32 19 Августа Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
- 10:34 18 Августа Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком
- 10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?