Участница трудового фронта из Южно-Сахалинска отметила 95-летний юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Южно-Сахалинска Нина Суняйкина, труженица тыла и ветеран труда, отметила свой 95-й день рождения. Представители городского департамента внутренней политики лично поздравили юбиляршу, вручив ей приветственный адрес от мэра Сергея Надсадина, памятный подарок и цветы.
Нина Яковлевна, которая уже более 60 лет проживает в планировочном районе Луговое, встречает юбилей в отличной форме. Она сохраняет активность, много гуляет пешком и с удовольствием работает на дачном участке. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, своим оптимизмом и бодростью она заряжает всех вокруг.
Ее жизненный путь полон трудностей и лишений. Уроженка Саранска, она с 12 лет работала в колхозе: пахала землю на лошади, терпела холод и голод. Уже в 15 лет государство оценило ее вклад в Победу, наградив медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». На Сахалин Нина Яковлевна переехала в 1952 году, где 23 года проработала в полеводческой бригаде совхоза «Комсомолец».
Сегодня юбиляршу окружает большая и любящая семья: четыре дочери, пять внуков и шесть правнуков. Особой гордостью для нее стала старшая правнучка, которая учится в Новосибирске на инженера. Сама Нина Яковлевна, несмотря на возраст, полна благодарности и радости: «Меня сегодня поздравляет весь Сахалин, это замечательно, спасибо, очень приятно, что не забывают».
