Власти Южно-Сахалинска обещают решить проблему с водой в Новом Дальнем до 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Южно-Сахалинска и компания «РВК-Сахалин» взяли на особый контроль ситуацию с нестабильным качеством холодной воды в микрорайоне Новый Дальний. Для решения проблемы они разработали комплексный план, ключевым пунктом которого станет полная промывка магистральных сетей до начала сентября.
На прошедшей встрече с жителями представители администрации и ресурсоснабжающей организации обсудили детали предстоящих работ. Директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов заявил, что все усилия направят на скорейшее устранение неисправностей. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, для анализа проблем с давлением в сетях специалисты установят специальные датчики-самописцы, а всю работу планируют завершить до 1 сентября.
Генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский уточнил, что с 25 по 29 августа коммунальщики проведут масштабную пневмодинамическую промывку магистралей водовоздушной смесью. Чтобы загрязнения не попали в квартиры, дома будут отключать от магистралей, а работы проведут до водомерных узлов. Параллельно компания уже начала прокладывать новую нитку водовода большого диаметра от водозабора «Луговое», что в перспективе стабилизирует давление во всем микрорайоне.
На время промывочных работ организуют адресный подвоз воды автоцистернами с интервалом не более 30 минут. Всю оперативную информацию о графиках отключений и точках подвоза воды будут публиковать в соцсетях администрации, на сайте «РВК-Сахалин», в СМИ и чатах домов.
