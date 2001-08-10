В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения «Транспорт Южно-Сахалинска», которое призвано упростить использование общественного транспорта. Новый сервис уже позволяет горожанам выстраивать оптимальные маршруты и в реальном времени отслеживать движение автобусов, а в будущем в него интегрируют возможность бесконтактной оплаты проезда.

Приложение разработали в рамках комплексной транспортной реформы. Сейчас пользователи могут бесплатно скачать его в магазинах App Store, Google Play и Rustore и протестировать основные функции. Интерфейс сервиса включает шесть ключевых разделов: «Новости», «Построить маршрут», «Правила оплаты», «Расписание маршрутов», «Правила перевозок» и «Обратная связь».

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, разработчики намерены активно собирать мнения и пожелания пассажиров для дальнейшего улучшения сервиса. Специалист центра Анна Сиговатова подчеркивает, что команда проекта будет учитывать отзывы пользователей для финальной доработки всех функций перед официальным релизом.

Ключевой перспективной разработкой станет внедрение в приложение системы оплаты проезда по геолокации и через QR-код. Это позволит пассажирам оплачивать поездки непосредственно в телефоне, без необходимости использовать наличные деньги или искать терминалы.