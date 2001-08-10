В Южно-Сахалинске почтили память губернатора Игоря Фархутдинова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошла церемония памяти первого губернатора области Игоря Фархутдинова и его сотрудников, погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года. Родственники, представители власти и общественности собрались у Воскресенского кафедрального собора, чтобы почтить память двадцати сахалинцев, чья жизнь трагически оборвалась двадцать два года назад.
Участники церемонии, среди которых были мэр города Сергей Надсадин, депутаты и члены правительства, замерли в минуте молчания. После заупокойной литии они возложили цветы к могилам погибших. Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, это ежегодное событие объединяет тех, кто лично знал Фархутдинова и кто продолжает чтить его вклад в развитие региона.
Мэр города Сергей Надсадин поделился личными воспоминаниями. Он отметил, что знал Игоря Фархутдинова еще со студенческих лет и запомнил его как обаятельного и сильного человека, который искренне болел за свои острова. «Во многом именно его работа заложила основы для нынешнего развития Южно-Сахалинска и всей области», — подчеркнул Надсадин.
Трагедия унесла жизни 20 человек, когда вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск, потерпел крушение. На борту находилась целая команда руководителей и сотрудников администрации области, которые летели в служебную командировку. Эта дата остается скорбным рубежом в истории Сахалина, напоминая о тех, кто погиб на своем посту.
