Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2025
Сейчас 03:53
80,10|93,48
Полиция задержала пару сахалинцев по подозрению в краже смартфона
12:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Дальнего 21 августа состоится выездной прием граждан

Для жителей Дальнего 21 августа состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 21 июля, с жителями Дальнего в рамках выездного приема граждан встретится начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: Алых роз, 9А, кабинет №1. Начало в 16.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?