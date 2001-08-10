12:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Для жителей Дальнего 21 августа состоится выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В четверг, 21 июля, с жителями Дальнего в рамках выездного приема граждан встретится начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: Алых роз, 9А, кабинет №1. Начало в 16.00.
