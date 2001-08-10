Жителям Южно-Сахалинска расскажут, как узаконить построенный частный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 августа 2025 года специалисты департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска проведут тематическую горячую линию для жителей. Они разъяснят порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов градостроительному законодательству.

Консультацию можно будет получить по телефону 300-675 (добавочный 5) с 11:00 до 13:00. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, в ходе звонков эксперты дадут подробные разъяснения по ключевым положениям процедуры.

Горожане смогут узнать о круге лиц, имеющих право на получение этой услуги, о полном перечне необходимых для подачи документов, а также о установленных сроках ее предоставления. Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности собственников недвижимости и предупреждение нарушений при строительстве.