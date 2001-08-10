Сахалинские семьи направили более 71 миллиона рублей маткапитала на образование детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2025 году 765 сахалинских семей решили направить средства материнского капитала на образование своих детей. По их заявлениям региональное Отделение Социального фонда России (СФР) уже перевело образовательным организациям более 71 миллиона рублей.
Семьи могут оплачивать этими средствами широкий спектр образовательных услуг для детей: от детского сада и университета до курсов вождения, творческих или спортивных секций. Ключевое требование - организация или индивидуальный предприниматель должны иметь лицензию и работать на территории России. Кроме того, материнский капитал покрывает расходы на проживание ребенка в студенческом общежитии на период обучения.
Оплачивать обучение в колледже или вузе можно после того, как ребенку, с рождением которого возникло право на сертификат, исполнится три года. Средства разрешено использовать для обучения любого из детей в семье, если ему еще не исполнилось 25 лет на момент начала образовательной программы. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, для оплаты дошкольного образования - содержания в детском саду или яслях - можно использовать капитал сразу после получения сертификата, не дожидаясь трехлетия.
Подать заявление на распоряжение средствами можно дистанционно через портал Госуслуг, а также лично в любом клиентском офисе СФР или МФЦ. Для каждого ребенка необходимо оформлять отдельное заявление. Отделение фонда сотрудничает с сахалинскими учебными заведениями: соглашение о взаимодействии заключили 7 ссузов и 2 вуза, что позволяет родителям не предоставлять копию договора при подаче заявления.
