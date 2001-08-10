Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители ОНФ и департамента городского хозяйства провели совместную проверку в доме №48 на улице Есенина в Южно-Сахалинске. Жильцы выразили недовольство медленными темпами ликвидации последствий коммунальной аварии и антисанитарным состоянием подвального помещения.

Поводом для выезда послужили обращения южно-сахалинцев о систематических протечках канализации. Специалисты установили, что причина частых засоров заключается в высокой степени износа внутридомовых инженерных систем. Рабочие управляющей компании "Аврора" 13 августа частично заменили проблемный участок трубы и выполнили переподключение, что позволило остановить утечки. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, теперь перед УК стоит задача провести полную очистку и дезинфекцию подвала.

Отдельной проблемой остаются сохраняющийся запах и свободный доступ в подвал, который рабочие организовали, срезав дверь для просушки помещения. Генеральный директор УК "Аврора" Наталья Банторина пояснила, что за две недели сотрудники компании четыре раза прочищали подвалы и даже частично заменили трубы. По итогам проверки комиссия дала управляющей компании конкретные рекомендации по устранению влажности и запаха. До 23 августа "Аврора" должна завершить уборку и установить новую входную дверь. Контроль за исполнением этих работ департамент городского хозяйства будет вести совместно с активистами Народного фронта.