Строители, курьеры, айтишники и гиды: ВТБ представил портрет самозанятого дальневосточника
ВТБ провел аналитику своих клиентов и выяснил, что самозанятость популярнее у мужчин, а самому старшему обладателю такого статуса на Дальнем Востоке – 92 года, тогда как самому молодому – 15 лет. Среди молодежи наибольшее количество самозанятых зарегистрировано в Приморье, Бурятии и Хабаровском крае. Основные сферы деятельности таких клиентов – IT, ремонт и строительство, а также доставка. С ростом внутреннего туризма стали больше востребованы гиды, а из экзотических занятий встречаются сбор дикоросов, изготовление чая и создание сувениров из дерева.
Статистика ВТБ показывает, что среди дальневосточников представителями нового статуса в основном являются «миллениалы», или «поколение Y» – родившиеся в 80-е и первой половине 90-х. При этом возрастной диапазон самозанятых клиентов максимально широкий: самому старшему обладателю льготного статуса – 92 года, самому молодому – 15 лет.
Основные сферы деятельности самозанятых дальневосточников – IT, ремонт и строительство, а также доставка. Однако встречаются и редкие способы заработка: сбор дикоросов, папоротника и ягод, изготовление чая и сувениров из дерева. С ростом популярности внутреннего туризма в регионе вырос спрос на организаторов экскурсий, сопровождающих и гидов. Развитие индустрии развлечений, рост количества массовых праздников и фестивалей отразились в увеличении числа регистраций самозанятых диджеев и даже капельдинеров.
В целом среди самозанятых клиентов ВТБ в ДФО мужчин значительно больше, чем женщин: 7 тысяч против 5,2 тысяч. Среди молодежи также наблюдается тенденция: количество юношей, выбравших самозанятость, почти вдвое больше, чем девушек. Активнее всего регистрируют самозанятость Козероги, реже всего – Водолеи.
Основной заработок старшего поколения самозанятых клиентов ВТБ в регионе – сдача в аренду жилья. В категории «молодежь» женская часть выбирает индустрию впечатлений: фотографию, проведение экскурсий, музыку, а также кондитерское дело. Мужчины отдают предпочтение IT – программированию, веб-мастерингу, услугам в сфере маркетинга и рекламы. Также популярная сфера деятельности у молодых мужчин – уход за животными, доставка и бытовые услуги.
Дальневосточный федеральный округ присоединился к специальному налоговому режиму с 1 июля 2020 года. По данным ФНС, за эти пять лет численность зарегистрированных самозанятых в ДФО превысила 534 тыс. человек. Это значит, что для ведения своего дела выбрали статус самозанятого свыше 12% экономически активного населения Дальнего Востока.
С начала года число самозанятых дальневосточников на обслуживании в ВТБ увеличилось в 1,5 раза. Лидерами прироста стали Хабаровский край, где число таких клиентов удвоилось, а также Приморский край, Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край. На регионы-лидеры приходится свыше 65% общего числа самозанятых клиентов ВТБ в ДФО. По итогам первого полугодия 2025 года с ВТБ сотрудничают более 12,2 тысячи жителей федерального округа, выбравших специальный налоговый режим. За первое полугодие 2025 года объем зарегистрированного самозанятыми дохода превысил 145 млн рублей.
Услуги самозанятых активно используют предприниматели и организации: по данным ВТБ, в ДФО объем переводов от юридических лиц на счета самозанятых за первое полугодие достиг 264 млн рублей, а по итогам года банк ожидает рост более 30% к показателям 2024 года. Такую же динамику ВТБ прогнозирует и по количеству платежей в адрес самозанятых дальневосточников.
Эксперты отмечают, что число самозанятых в стране будет расти, в том числе за счет развития перспективных форм сотрудничества бизнеса и частных лиц: фриланс, аутсорс, проектная работа. Динамика отражает изменения в экономике страны и стиле жизни россиян.
