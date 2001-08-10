Городской парк Южно-Сахалинска принял рекордное число посетителей этим летом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк Южно-Сахалинска стал главной площадкой для отдыха жителей и гостей города в летнем сезоне 2025 года. Более 400 культурно-развлекательных мероприятий, 30 работающих аттракционов и обновлённые зоны отдыха привлекли рекордное количество посетителей.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, летний сезон завершится 1 октября, после чего начнётся масштабная модернизация аттракционов. Специалисты демонтируют устаревшие конструкции, чтобы в следующем году установить современные модели. При разработке новой концепции парка используют рекомендации Ассоциации парков России и опыт ведущих российских экспертов, уделяя особое внимание адаптации объектов к местным климатическим условиям.

Особой популярностью у посетителей пользовались новые объекты парка. Научная детская площадка, открытая в конце 2024 года, стала любимым местом для семей с детьми. В планах администрации - полная реконструкция детского городка с заменой оборудования на более современное. Пешеходный фонтан, который временно закрыли на доработку, вновь откроют в следующем сезоне после модернизации системы безопасности.

Администрация парка провела масштабные работы по благоустройству территории: обновила спортивные площадки, установила новые тренажёры, отремонтировала скейт-парк и футбольное поле. Для комфортного отдыха у озера Верхнего поставили шезлонги, а любителям водных прогулок предложили новые катамараны. Особое внимание уделили безопасности - более 100 камер видеонаблюдения уже работают на территории, а в следующем году добавят системы с биометрической идентификацией.