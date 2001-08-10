Из Поронайска отправили партию багги на передовую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В зону специальной военной операции из Поронайска отправили 5 багги. Ценный груз отправляли военным бортом. Вездеходы уже прибыли к местам боевого применения. Военным такая техника нужна для выполнения специальных боевых задач.

О том, как важно поддерживать наших бойцов на фронте, личным примером показывает губернатор Валерий Лимаренко, который регулярно лично приезжает в зону СВО, чтобы передать гуманитарную помощь и необходимую на передовой технику.

"Благодарим от всего сердца за передачу на фронт нашим ребятам 5 багги мэра Поронайского района Антона Ивановича Карпукова и директора ДОСААФ Андрея Валерьевича Гридина. Спасибо за взаимодействие и поддержку наших бойцов", - поблагодарили сахалинские бойцы из 39-ой бригады.