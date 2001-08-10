Художник из Петербурга украсит муралами дома Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал второй сезон паблик-арт программы "Взгляды", посвящённый теме "Система координат". В этом году художники со всей России преобразуют фасады домов в планировочных районах города, включая Луговое, в полноценные арт-объекты, а одной из центральных тем проекта станет природа Сахалина и необходимость её сохранения. Уже начато создание первого мурала на улице Дружбы, 5, работу ведёт известный граффити-художник Роман Добро из Санкт-Петербурга, ранее участвовавший в программе и оставивший свой след на фасаде дома по улице Комсомольской, 288.

Роман Добро приступил к реализации двух новых работ под общим названием "Дух и природа", вдохновлённых уникальной природой Сахалина. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, художник выбрал в качестве центральных образов редкие виды, занесённые в Красную книгу: японского журавля и бабочку аполлон. По его словам, именно встреча с аполлоном, считающаяся символом удачи, произвела на него сильное впечатление и стала метафорой хрупкости природных экосистем. Он отметил, что впервые побывал на Сахалине в прошлом году и с тех пор испытывает сильное влечение к островной природе, которая стала главным источником вдохновения для его нового проекта.

Первый мурал на улице Дружбы, 5 планируется завершить до конца текущей недели, при условии благоприятной погоды. После этого художник приступит ко второму этапу проекта. Жители Лугового проявляют активный интерес к процессу - наблюдают за работой, общаются с автором, делятся впечатлениями. В этом микрорайоне появятся ещё три арт-объекта, в том числе на улице Комарова и 2-й Набережной. В рамках всей программы "Взгляды" в разных районах Южно-Сахалинска оформят более 30 фасадов, а также установят дополнительные объекты уличного искусства. Проект реализует администрация города при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Его цель - формирование комфортной и эстетически выразительной городской среды. Все работы планируется завершить в октябре 2025 года.