Улицу Физкультурную в Южно-Сахалинске заасфальтируют завтра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы Южно-Сахалинска перенесли асфальтирование участка улицы Физкультурной с выходных на среду, 20 августа. Работы проведут в течение одного дня с 9:00 до 20:00 из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий в выходные.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, рабочие заменят дорожное покрытие на участке от Бумажной до улицы Тельмана. На это время полностью перекроют движение по указанному отрезку улицы Физкультурной. Водителям рекомендуют объезжать этот участок по проспекту Мира.
Дорожные службы не смогут проводить работы ночью, поскольку жилые дома расположены слишком близко к дороге. Администрация города призывает автомобилистов заранее планировать альтернативные маршруты передвижения.
Специалисты намерены завершить основные работы по ремонту городских улиц до 1 сентября, чтобы обеспечить южносахалинцам комфортные условия для передвижения по городу. В настоящее время дорожные бригады прилагают максимальные усилия для выполнения этой задачи.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:58 Сегодня Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
09:02 Сегодня Военные Сахалина отрабатывают взаимодействие штурмовых групп с операторами дронов
09:30 Сегодня На Сахалине за сутки произошло три пожара
08:57 Сегодня Сотрудников аэровокзала "Южно-Сахалинск" наградили в честь Дня Воздушного Флота России
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
14:45 14 Августа Пропавшая у острова Монерон женщина-дайвер спасена
11:58 12 Августа Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
14:40 14 Августа Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:32 Сегодня Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
- 10:34 Вчера Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком
- 10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
- 09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?