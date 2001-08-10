Улицу Физкультурную в Южно-Сахалинске заасфальтируют завтра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы Южно-Сахалинска перенесли асфальтирование участка улицы Физкультурной с выходных на среду, 20 августа. Работы проведут в течение одного дня с 9:00 до 20:00 из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий в выходные.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, рабочие заменят дорожное покрытие на участке от Бумажной до улицы Тельмана. На это время полностью перекроют движение по указанному отрезку улицы Физкультурной. Водителям рекомендуют объезжать этот участок по проспекту Мира.

Дорожные службы не смогут проводить работы ночью, поскольку жилые дома расположены слишком близко к дороге. Администрация города призывает автомобилистов заранее планировать альтернативные маршруты передвижения.

Специалисты намерены завершить основные работы по ремонту городских улиц до 1 сентября, чтобы обеспечить южносахалинцам комфортные условия для передвижения по городу. В настоящее время дорожные бригады прилагают максимальные усилия для выполнения этой задачи.