Партийный конкурс "Народный депутат" стартовал в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Партийный конкурс "Народный депутат" стартовал в Сахалинской области. Конкурс приурочен к проведению партией Года муниципального депутата и поможет выявить лучшие практики работы с избирателями в муниципалитетах
Подать своего депутата на конкурс могут жители муниципалитетов, где в этом году не проходят выборы. Для этого нужно заполнить заявку на сайте "Избиратель-депутат" до 31 августа.
В свою очередь, депутаты-участники конкурса должны представить успешные практики работы с избирателями. За них проголосуют жители городов, районов и сел. Проекты победителей конкурса будут рекомендованы к реализации депутатам партийных фракций в других муниципалитетах страны.
"Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться. В Год муниципального депутата это особенно важно, так как выявление и распространение лучших практик работы с избирателями повысит доверие к партии и создаст новые возможности для наших коллег на местах", - уверен секретарь Генсовета Владимир Якушев.
Победители конкурса также получат возможность принять участие в форумах окружного и федерального уровня, посвященным обсуждению вопросов эффективной работы муниципальных депутатов с избирателями.
"Конкурс "Народный депутат", объявленный "Единой Россией" в Год муниципального депутата, на мой взгляд, очень хороший и полезный проект. Местная власть, действительно, ближе всего к избирателям. Конкурс даст возможность получить новый опыт, узнать о работе лучших и применять это в своей деятельности", - отметила председатель Сахалинской областной думы Елена Касьянова.
Также она подчеркнула, что депутатская работа ответственна и многогранна. Личные встречи с неравнодушными гражданами помогают депутатам глубже вникать в проблемы. К тому же все больше людей приходят на депутатский прием не только с личными вопросами, но и озвучивают темы, волнующие целые группы населения: благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, газификация, ремонт подъездов и дорог.
"Сахалинская областная дума придает большое значение взаимодействию с органами местного самоуправления. В рабочих поездках в муниципальные округа мы на месте знакомимся с положением дел, всегда обсуждаем текущие и перспективные вопросы. Встречи с местными депутатами и населением позволяют нам оперативно реагировать на острые темы, совершенствовать региональную законодательную базу. Несомненно, цели у областных и муниципальных депутатов общие, и наша самая главная задача - максимально учитывать интересы жителей островного региона", - заключила Елена Касьянова.
Фото: er.ru
