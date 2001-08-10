Военные Сахалина отрабатывают взаимодействие штурмовых групп с операторами дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), недавно заключившие контракты с Минобороны РФ, осваивают тактику взаимодействия штурмовых групп с операторами современных беспилотников. Учения проходят на полигоне "Троицкий" под руководством командиров, имеющих опыт участия в специальной военной операции.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, операторы дронов сначала выбирают место для запуска, после чего поднимают в воздух разведывательный аппарат, оснащённый системой сброса боеприпасов. Обнаружив условного противника, они передают координаты и данные о цели командиру штурмовой группы.

Получив сигнал, штурмовики под прикрытием дронов выдвигаются в указанный район, где уничтожают огневые точки и отрабатывают захват опорного пункта. В ходе учений военные также совершенствуют тактику атаки окопов и блиндажей. Опытные инструкторы помогают новобранцам отработать чёткую координацию между подразделениями.