Сотрудников аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В честь профессионального праздника авиационной отрасли руководство аэровокзала Южно-Сахалинска наградило 36 сотрудников за высокие результаты работы. Среди отличившихся - не только производственные специалисты, но и работники административного блока, а также служб безопасности и наземного обслуживания.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, на торжественной церемонии вручили почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам разных подразделений. В их числе - служба транспортной безопасности, эксплуатация инженерных систем, группа сборов и отдел спецавтотранспорта. Особо отметили успехи в усилении входного досмотра: в июле инспекторы изъяли в три раза больше запрещённых предметов, чем ранее, что ускорило предполётные процедуры для пассажиров.

Кроме того, в службе наземного обслуживания запустили новый сервис - доставку спортивного инвентаря и негабаритного багажа между терминалом и гостиницами. А в отделе перевозок установили мобильные терминалы для быстрой оплаты услуг. "Авиация - это слаженная командная работа, поэтому мы отмечаем праздник всем коллективом, поощряем лучших и обсуждаем развитие сервисов", - подчеркнул генеральный директор аэровокзала Руслан Степанец.

С момента открытия комплекса штат вырос вдвое - сейчас здесь работают более 400 человек. Руководство регулярно проводит мотивационные мероприятия: корпоративные выезды, спортивные турниры и экологические акции.