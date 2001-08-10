Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2025
Сейчас 16:09
80,43|94,09
Сахалинец украл у родителей и пропил почти полмиллиона
18:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Десять ресторанов Южно-Сахалинска представляют уникальные блюда в рамках гастрономического марафона

Десять ресторанов Южно-Сахалинска представляют уникальные блюда в рамках гастрономического марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон "Дары морей", в котором участвуют 10 местных ресторанов. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, до 31 августа жители и гости островной столицы смогут попробовать уникальные блюда из местных морепродуктов по специальным ценам.

Шеф-повара подготовили авторские интерпретации традиционных сахалинских деликатесов. В ресторане "Сагалиен", например, предлагают три фирменных блюда: гребешок с необычным сочетанием мисо и крем-брюле, трубача с инновационной подачей картофеля и форель в соусе "Аква-пацца". "Мы хотели показать, насколько многогранны могут быть вкусы сахалинских морепродуктов", - пояснил бренд-шеф заведения Иван Строителев.

Четыре участника марафона предлагают сеты из трех блюд за 1500 рублей, остальные - отдельные позиции по цене от 750 до 1250 рублей. Полный список участников и их меню опубликован на сайте городской администрации. Кульминацией гастрономических событий станет фестиваль "Остров-рыба", который пройдет 13 сентября.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?