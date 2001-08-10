В Южно-Сахалинске вводят ограничения движения в связи с подготовкой к параду Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 20 августа вводят временные ограничения движения в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, ограничения затронут центр города и будут действовать поэтапно до 9 сентября.

Первые репетиции парада без техники пройдут 20, 22 и 25 августа. В эти дни с 19:00 до 22:30 перекроют проезд по площади Победы, а парковку ограничат с 7:00 до 20:00. На репетициях с военной техникой 27 и 29 августа перекроют участки улиц Горького и Священномученика Илариона Троицкого.

Самые масштабные ограничения ожидаются 31 августа во время генеральной репетиции. С 7:00 до 14:00 перекроют Коммунистический проспект и прилегающие улицы. Парковку ограничат уже с 12:00 30 августа. Как пояснили в мэрии, изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта, о которых сообщат дополнительно. Автовладельцам рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты передвижения.