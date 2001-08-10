На Сахалине команда СОБР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда СОБР "Редут" заняла первое место на ежегодном чемпионате Росгвардии по военно-прикладному спорту. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии, пять команд соревновались в метании гранат, спринтерских забегах и других дисциплинах, выполняя упражнения в полной экипировке.

Сотрудники спецподразделения не только выиграли командное первенство, но и показали лучшие результаты в личном зачёте, завоевав пять медалей разного достоинства. Второе место досталось бойцам ОМОН "Тайфун", третье - сборной управления. По итогам соревнований девять участников получили спортивные разряды, а четверо судей повысили свою квалификацию.

"Эти состязания доказали, что физическая подготовка и командный дух остаются основой нашей службы", - отметил офицер подразделения боевой подготовки Василий Б. Он подчеркнул, что выполнение упражнений в полной экипировке помогает отрабатывать навыки, необходимые для выполнения служебных задач. Все участники получили грамоты и дипломы, а лучшие спортсмены - соответствующие спортивные разряды.