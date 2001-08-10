Владимировку газифицируют раньше запланированных сроков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владимировка получит новую дорогу и газовые сети раньше запланированного срока. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, подрядчики досрочно завершают прокладку газопровода на улице Колодезной, и уже на этой неделе дорожные службы приступят к восстановлению покрытия.

Мэр Сергей Надсадин лично проверил ход работ на проблемном участке. "Мы договорились, что дорожники начнут работы сразу после завершения газовиков, - пояснил градоначальник. - Сейчас видим, что подрядчики "Газпрома" выходят на финишную прямую, поэтому уже в среду начнется подготовка основания под асфальт". Директор департамента дорожного хозяйства Александр Косяк уточнил, что укладку асфальтобетонного покрытия планируют начать в субботу, а завершить - за выходные.

Генеральный директор "Газпром газораспределение Южно-Сахалинск" рассказал о масштабах проекта: из 13 запланированных пусковых комплексов уже ввели в эксплуатацию два. В ближайшее время сдадут еще два участка. До конца августа газ проведут к домам на Рябиновом, Берёзовом и Ягодном переулках, а к сентябрю - на улицы Степную, Томскую и Кузнечную. Администрация города опубликовала подробную карту газификации района на своем официальном сайте.