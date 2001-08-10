В Южно-Сахалинске завершают ремонт улицы Физкультурной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске активно ремонтируют улицу Физкультурную - работы должны завершить к началу сентября. Как сообщили в мэрии, участки с наибольшей нагрузкой уже привели в порядок, а оставшиеся отрезки дороги заасфальтируют в ближайшие выходные.
На данный момент подрядчики отремонтировали участки от улицы Сахалинской до Бумажной и от Крайней до Пионерской. Сейчас завершают работы на отрезке между Пионерской и Бумажной. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, перед укладкой нового покрытия специалисты устранили колейность и трещины, отфрезеровав старый асфальт, а также подняли люки до нужного уровня.
В выходные 23 и 24 августа дорожные бригады заасфальтируют участок от Бумажной до Тельмана. На это время движение перекроют, чтобы минимизировать неудобства для водителей в будни. Актуальные данные о перекрытиях публикуют в Telegram-канале города и местных СМИ. Евгений Кулик, заместитель директора департамента, подчеркнул, что все замечания жителей учитывают, а работы стараются проводить максимально оперативно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:49 Сегодня Пожарные Сахалинской области ликвидировали четыре возгорания за сутки
09:44 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда
10:13 Сегодня За выходные дни на Сахалине задержали 37 пьяных водителей и 42 – без прав
09:00 Сегодня В Южно-Сахалинске неизвестный сбил подростка на мотоцикле и скрылся
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
14:45 14 Августа Пропавшая у острова Монерон женщина-дайвер спасена
11:58 12 Августа Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
14:40 14 Августа Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
Выбор редакции
- 10:34 Сегодня Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком
- 10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
- 09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
- 14:40 14 Августа Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?