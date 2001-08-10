В Южно-Сахалинске завершают ремонт улицы Физкультурной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно ремонтируют улицу Физкультурную - работы должны завершить к началу сентября. Как сообщили в мэрии, участки с наибольшей нагрузкой уже привели в порядок, а оставшиеся отрезки дороги заасфальтируют в ближайшие выходные.

На данный момент подрядчики отремонтировали участки от улицы Сахалинской до Бумажной и от Крайней до Пионерской. Сейчас завершают работы на отрезке между Пионерской и Бумажной. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, перед укладкой нового покрытия специалисты устранили колейность и трещины, отфрезеровав старый асфальт, а также подняли люки до нужного уровня.

В выходные 23 и 24 августа дорожные бригады заасфальтируют участок от Бумажной до Тельмана. На это время движение перекроют, чтобы минимизировать неудобства для водителей в будни. Актуальные данные о перекрытиях публикуют в Telegram-канале города и местных СМИ. Евгений Кулик, заместитель директора департамента, подчеркнул, что все замечания жителей учитывают, а работы стараются проводить максимально оперативно.