Сапёры ВВО обезвредили 6000 боеприпасов на острове Шумшу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К 80-летию Победы над милитаристской Японией сапёры Восточного военного округа полностью очистили остров Шумшу от боеприпасов времён Второй мировой войны. За лето военные обнаружили и уничтожили более 6000 опасных находок, обеспечив безопасность проведения памятных мероприятий.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, специальный отряд из 24 военнослужащих проводил разминирование ключевых участков острова. Основные работы сосредоточились в районе мыса Курбатова, где запланированы историческая реконструкция десанта и строительство мемориальных комплексов, а также вдоль 18-километровой дороги Байково – мыс Курбатова.

За три месяца сапёры обследовали 44 гектара территории, обнаружив артиллерийские снаряды, мины, гранаты и боеприпасы к стрелковому оружию. Все находки оперативно уничтожили на месте. Благодаря слаженной работе военных инженеров удалось не только выполнить поставленную задачу в срок, но и полностью исключить угрозу для участников предстоящих торжественных мероприятий.