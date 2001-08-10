В Южно-Сахалинске пройдет медовая ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 22 августа пройдет тематическая ярмарка меда. Местные производители представят разнообразную продукцию, а гостей ждет концертная программа.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, мероприятие состоится по адресу: Вокзальная, 71. Ярмарка будет работать с 10:00 до 16:00. Участие примут более 30 предпринимателей, которые предложат мед, джемы, варенья, молочную и мясную продукцию.

"Гости смогут не только приобрести качественные продукты, но и насладиться выступлениями творческих коллективов с 11:00 до 15:00", - отметила и.о. директора департамента Елена Дачилова. На ярмарке также будет представлена свежая выпечка и шашлыки от предприятий общественного питания.