Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2025
Сейчас 15:53
80,02|93,71
В Южно-Сахалинске пройдет медовая ярмарка
11:52, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет медовая ярмарка

В Южно-Сахалинске пройдет медовая ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 22 августа пройдет тематическая ярмарка меда. Местные производители представят разнообразную продукцию, а гостей ждет концертная программа.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, мероприятие состоится по адресу: Вокзальная, 71. Ярмарка будет работать с 10:00 до 16:00. Участие примут более 30 предпринимателей, которые предложат мед, джемы, варенья, молочную и мясную продукцию.

"Гости смогут не только приобрести качественные продукты, но и насладиться выступлениями творческих коллективов с 11:00 до 15:00", - отметила и.о. директора департамента Елена Дачилова. На ярмарке также будет представлена свежая выпечка и шашлыки от предприятий общественного питания.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?