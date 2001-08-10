Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году сахалинские родители могут оформить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по Сахалинской области, такое право имеют не только матери, но и отцы, а также другие работающие родственники, которые фактически ухаживают за малышом.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года (2023 и 2024), но не может быть меньше установленного минимума - 14 145 рублей 36 копеек. С начала года Социальный фонд уже выплатил сахалинским семьям более 600 миллионов рублей таких пособий.

Важно, что право на получение выплат сохраняется даже при досрочном выходе на работу - как на неполный день, так и при дистанционной занятости. Получить подробную консультацию можно через соцсети фонда или по бесплатному номеру контакт-центра 8-800-100-00-01, который работает круглосуточно. Региональная линия принимает звонки по будням с 9 до 17 часов.