В Южно-Сахалинске прошли патриотические мероприятия к 80-летию Курильского десанта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники детского сада №57 "Бусинка" в Южно-Сахалинске узнали о героических страницах истории родного края в рамках мероприятия, посвященного 80-летию Курильской десантной операции. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, детям рассказали о подвиге советских солдат, которые в августе 1945 года освобождали острова Шумшу и Парамушир от японских войск.

Особое внимание педагоги уделили рассказу о Герое Советского Союза Дмитрии Пономареве, чей бюст установлен на площади Славы. "Мы стараемся в доступной форме объяснять детям значение этих событий, - рассказала воспитатель Лариса Нестеренко. - Через игры, творческие проекты и встречи с ветеранами мы прививаем малышам уважение к истории своей страны".

Сейчас в дошкольном учреждении проходит "Неделя Победы", включающая парад дошкольных войск, семейный фестиваль и изготовление макетов военной техники. Как отметили в мэрии, такие мероприятия соответствуют задачам Года защитника Отечества, объявленного президентом России в 2025 году.