В Южно-Сахалинске прошли патриотические мероприятия к 80-летию Курильского десанта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанники детского сада №57 "Бусинка" в Южно-Сахалинске узнали о героических страницах истории родного края в рамках мероприятия, посвященного 80-летию Курильской десантной операции. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, детям рассказали о подвиге советских солдат, которые в августе 1945 года освобождали острова Шумшу и Парамушир от японских войск.
Особое внимание педагоги уделили рассказу о Герое Советского Союза Дмитрии Пономареве, чей бюст установлен на площади Славы. "Мы стараемся в доступной форме объяснять детям значение этих событий, - рассказала воспитатель Лариса Нестеренко. - Через игры, творческие проекты и встречи с ветеранами мы прививаем малышам уважение к истории своей страны".
Сейчас в дошкольном учреждении проходит "Неделя Победы", включающая парад дошкольных войск, семейный фестиваль и изготовление макетов военной техники. Как отметили в мэрии, такие мероприятия соответствуют задачам Года защитника Отечества, объявленного президентом России в 2025 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:50 Сегодня 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:49 Сегодня Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
09:01 Сегодня На Камчатке волонтеры пытаются освободить от петли детёныша косатки
09:24 Сегодня На Сахалине за сутки произошло 4 ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
17:06 8 Августа Исследование выявило отношение жителей Южно-Сахалинска к использованию ИИ при найме на работу
16:44 8 Августа Сильный дождь прогнозируется на северных Курилах
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?