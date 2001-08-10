Две жительницы Южно-Сахалинска отметили 98-й и 99-й дни рождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска организовала торжественное поздравление двух ветеранов трудового фронта - Пелагеи Багиной, отметившей 99-летие, и Тамары Федоровой, которой исполнилось 98 лет. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, представители городской власти вручили юбилярам цветы и поздравительные адреса от имени мэра Сергея Надсадина.

В своем обращении глава города подчеркнул значительный вклад обеих женщин в развитие областного центра. "Ваш жизненный путь и трудовые достижения служат ярким примером для молодежи", - отметил Надсадин в поздравлении.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес Пелагеи Багиной, которая в годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу, обеспечивая фронт необходимыми ресурсами. Тамара Федорова внесла значительный вклад в послевоенное восстановление города.