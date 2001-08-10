Сахалинский водоканал панируют кардинально улучшить экологию Анивского залива
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания "РВК-Сахалин" завершает строительство современных очистных сооружений в Аниве и селе Новотроицкое, которые значительно улучшат качество сточных вод, попадающих в Анивский залив. По словам специалистов, новая система снизит мутность воды в прибрежной акватории в тысячу раз и полностью исключит попадание тяжелых металлов, серы, марганца и фосфора.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", группа компаний с 2010 года вложила более 6,5 млрд рублей в модернизацию очистных сооружений, а к 2032 году планирует инвестировать еще 16 млрд. Все предприятия группы уже получили комплексные экологические разрешения (КЭР) и внедрили 13 программ повышения эффективности. Эти меры позволят резко сократить выбросы фосфатов, азота и других вредных веществ в водоемы.
"РВК-Сахалин" делает ставку на безопасные технологии – например, отказался от жидкого хлора в пользу гипохлорита натрия, который производят на месте из экстра-классной поваренной соли. "Мы понимаем ценность воды для экологии и общества, поэтому наша задача – не только очищать стоки, но и воспитывать осознанное потребление", – подчеркнул гендиректор компании Алексей Смоленский.
Сотрудники компании активно поддерживают экологические инициативы: участвуют в акциях "Вода России" и "Сохраним лес", очищают русла рек в рамках проекта "Сахалинский лосось", а также собирают макулатуру и пластик для переработки. Эти усилия, как отмечают в компании, помогут сохранить природу для будущих поколений.
