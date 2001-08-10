Тихоокеанское
Проезд по участку ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на два дня
13:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения начнут действовать с 07.00 16 августа и продлятся до 20.00 17 августа. Они затронут участок ул. Физкультурной от ул. Бумажной до ул. Тельмана. Проезд по ул. Бумажной будет осуществляться.

Ограничения связаны с восстановлением изношенных слоев асфальтобетонного покрытия с регулировкой положения смотровых и дождеприемных колодцев.

