В Александровске-Сахалинском завершают капитальный ремонт дома после пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровске-Сахалинском подходит к завершению капитальный ремонт многоквартирного дома №34 на улице Красноармейской, пострадавшего от пожара 4 июня. Строители уже заменили электросети и завершают основные работы на кровле, чтобы до наступления холодов вернуть жителям комфортные условия.

Как рассказали ТИА "Острова" в Фонде капремонта Сахалинской области, перед подрядной организацией стояла сложная задача - полностью восстановить повреждённые огнём крышу и инженерные коммуникации. На данный момент рабочие монтируют фальцевое покрытие кровли, после чего приступят к установке противопожарной перегородки, вентиляционных шахт и водосточной системы. "Осталось уложить антивандальный настил и утеплитель на чердаке, параллельно продолжаем обновлять сети водоснабжения", - пояснил заместитель начальника отдела строительного контроля Фонда Алексей Слугин.

Отметим, что специалисты Фонда капремонта приступили к обследованию здания уже на следующий день после пожара. По поручению губернатора Валерия Лимаренко все восстановительные работы ведут в ускоренном режиме, чтобы минимизировать неудобства для жильцов. Полностью завершить ремонт планируют до наступления осенних холодов.