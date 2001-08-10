В Южно-Сахалинске пройдет шестой образовательный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сентябре 2025 года Южно-Сахалинск примет шестой образовательный форум, который впервые приобретет международный статус. С 15 по 20 сентября педагоги, эксперты и родители обсудят актуальные вопросы воспитания и образования, включая участие китайской делегации.

Как сообщили ТИА "Острова" в оргкомитете мероприятия, программа форума включает семь дней интенсивной работы по нескольким направлениям: патриотическое воспитание, креативные индустрии, краеведение и духовно-нравственное развитие. Площадки форума разместятся в образовательных учреждениях, культурных центрах и городском парке. Особое внимание организаторы уделят мероприятиям для детей - дошкольников и школьников региона.

Детский сад №28 "Матрёшка" представит на форуме два проекта: олимпиаду "Экономика будущего" для дошкольников и младших школьников, а также программу "Семейный туризм" с походом по экологической тропе. "Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашим мероприятиям", - отметила руководитель детсада Ольга Лукьянова, входящая в координационную группу форума. Среди ключевых экспертов - педагог-психолог Светлана Макушкина, которая проведет семинары по сказкотерапии и региональному компоненту в образовании.

Администрация Южно-Сахалинска под руководством мэра Сергея Надсадина уделяет особое внимание развитию образования, поддерживая внедрение инновационных методик. Форум, впервые проведенный в 2019 году, стал важной площадкой для обсуждения современных тенденций в просвещении и реализации нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке губернатора Валерия Лимаренко.