В Березняках возводят современный пожарный пост модульного типа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр Южно-Сахалинска Денис Ю. лично проверил ход строительства нового пожарного поста в селе Березняки. Объект социальной значимости планируют ввести в эксплуатацию уже в ноябре 2025 года.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, строительство пожарной части начали в августе. На сегодня рабочие уже подготовили грунт под ангар и обустроили щебеночное основание для фундамента. В ближайшее время строители приступят к монтажу модульного здания.

"Этот пожарный пост крайне необходим быстрорастущему селу, - отметил Денис Ю. во время инспекции. - В Березняках строят новые многоквартирные дома и выделяют участки под ИЖС, поэтому своя пожарная часть становится жизненно важным объектом". Проект, разработанный управлением капитального строительства, включает учебный класс, спальные помещения, комнату отдыха, кабинет и гараж на две спецмашины, а также газовую котельную.