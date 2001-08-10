Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 августа в Южно-Сахалинске пройдет экологическая акция "Вода России" по очистке берегов реки Еланька. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к уборке набережной и внести свой вклад в сохранение водных ресурсов региона.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, мероприятие начнется в 10:30 со сбора участников у моста за жилым массивом "Аралия". Акция продлится около 2,5 часов - до 13:00. Всех волонтеров обеспечат необходимым инвентарем для уборки, питьевой водой и легким перекусом. Организаторы рекомендуют взять с собой многоразовые бутылки для воды.

Акция "Вода России" проходит в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом Владимиром Путиным. Цель мероприятия - не только очистить берега реки, но и привлечь внимание общественности к проблемам сохранения водных ресурсов. Принять участие могут все желающие - жители города, общественные организации и волонтерские объединения.