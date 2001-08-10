В Южно-Сахалинске завершили приемку образовательных учреждений к учебному году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине полным ходом идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Межведомственная комиссия уже проверила 43 детских сада и 32 школы, включая недавно объединенные школы №21 и №22, где завершается масштабная модернизация.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, проверяющие особое внимание уделяют антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, состоянию пищеблоков и инженерных коммуникаций. "Мы не только осматриваем здания и территории, но и тщательно проверяем всю сопроводительную документацию", - отметил заместитель директора департамента Леонид Тамонов.

Особый интерес представляет школа №22, которая в этом году объединилась с начальной школой №21. Как рассказал директор Владислав И, в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" здесь полностью обновили крышу и цоколь, закупили интерактивные доски и робототехнические комплексы. "Это позволит сделать образовательный процесс более современным и интересным", - подчеркнул он.