Студенты СахГУ прошли боевую подготовку на полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты Сахалинского государственного университета успешно прошли штурмовую полосу препятствий в рамках военно-полевых сборов. На полигоне "Троицкий" будущие сержанты и солдаты отрабатывали тактические приёмы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, участники сборов преодолевали 400-метровую дистанцию в полной боевой экипировке. Полоса включала более 20 различных препятствий, а организаторы создали реалистичную обстановку с помощью взрывпакетов, растяжек и огневых ловушек.

Особое внимание инструкторы уделили проверке слаженности действий боевых групп. В ходе прохождения полосы курсанты получили неожиданную вводную - оказать медицинскую помощь и эвакуировать условно раненого товарища. Несмотря на сложные условия, все участники успешно справились с задачей, оперативно оказав помощь и вынесив "пострадавшего" в безопасную зону.