Специалисты проверили качество ремонта подвалов в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты министерства ЖКХ Сахалинской области проверили качество текущего ремонта подвалов и инженерных сетей в Поронайске. В ходе инспекции они оценили состояние технических помещений в нескольких многоквартирных домах, где заменили ветхие коммуникации.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, проверка затронула дома по улицам Победы, Фрунзе и Криворучко. Рабочие управляющих компаний полностью заменили сети водоотведения, которые ранее постоянно текли и засорялись. Теперь в подвалах этих зданий сухо, отсутствуют неприятные запахи и следы сырости. Особое внимание уделили дому №3 на улице Гагарина, где поменяли 30 метров водопроводных труб, 8 вентилей и 5 метров канализационных сетей.

И.о. директора департамента жилищной политики Оксана Галашина сообщила, что подобные проверки проходят еженедельно. За последние два месяца специалисты осмотрели 26 домов в Южно-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Невельске и Аниве. До конца августа инспекторы планируют посетить Томари и повторно проверить объекты в областном центре.

В рамках региональной программы уже отремонтировали 658 из 873 запланированных подвалов. Работы включают замену изношенных коммуникаций, гидроизоляцию, восстановление отмосток и обустройство ливневой канализации. Жители могут сообщать о проблемах с подвалами по телефонам жилинспекции (8 (4242) 43-24-20) или горячей линии ЖКХ (8 (800) 302-00-65).