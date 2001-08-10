Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие-контрактники Восточного военного округа на Сахалине отработали методы борьбы с беспилотниками условного противника. Занятия прошли на полигоне "Троицкий", где бойцы изучили принципы работы антидроновых комплексов и тактику противодействия современным БПЛА.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, специалисты радиоэлектронной борьбы гвардейского мотострелкового соединения провели для новобранцев теоретические и практические занятия. Военным продемонстрировали различные типы беспилотников, объяснили их тактико-технические характеристики и частоты управления. Основное внимание уделили работе с ружьями "Гарпия" – переносными комплексами радиоэлектронного подавления.
Опытные инструкторы также показали другие способы нейтрализации разведывательных квадрокоптеров и FPV-дронов, которые противник активно использует в зоне СВО. Обучение прошли военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России. Тренировки на полигоне "Троицкий" являются частью программы боевой подготовки личного состава Восточного военного округа.
